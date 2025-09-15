A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI ACERRA AFRAGOLA
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiuso lo svincolo di uscita di Acerra Afragola, per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Pomigliano Villa Literno e proseguire sull’asse di supporto, in direzione Acerra Afragola.
