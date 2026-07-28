A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Melegnano Binasco oppure proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi in A51 Tangenziale est, uscire a Paullo e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per uscire poi a San Giuliano Milanese.