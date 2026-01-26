A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire a San Donato/Poasco/via Emilia sul Raccordo Piazzale Corvetto/A1 (R5); in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Melegnano, sulla stessa A1.