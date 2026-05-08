A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.