A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Firenze: Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio;
per chi proviene da Ancona/Padova: Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.