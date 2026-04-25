A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA
Per lavori di competenza Anas
Roma, 25 aprile 2026 – Per lavori di manutenzione cavalcavia di competenza Anas, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.