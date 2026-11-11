A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDARNO
Roma, 8 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene da Roma e da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Roma: Arezzo;
per chi proviene da Firenze: Incisa Reggello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.