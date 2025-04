A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE

Roma, 11 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 aprile, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia, al km 137+100, o di Parma, al km 110+400.