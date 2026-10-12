A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.