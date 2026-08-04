A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 4 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione cavalcavia di svincolo.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia.