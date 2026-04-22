A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà l’uscita di Sasso Marconi nord, per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici del piazzale di stazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.