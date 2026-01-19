A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD
Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Sasso Marconi, sulla stessa A1, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.