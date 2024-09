A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Roma, 22 settembre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capua, al km 720+100.