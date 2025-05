A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Roma, 10 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Caserta nord.