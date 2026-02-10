A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI RIOVEGGIO
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Firenze e da Bologna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di stazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in uscita per chi proviene da Firenze: Pian del Voglio;
in uscita per chi proviene da Bologna: Sasso Marconi.