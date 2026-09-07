A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI REGGIO EMILIA
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.