A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fidenza, rispettivamente al km 124+400 e al km 90+400 della stessa A1, o alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.