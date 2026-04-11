A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Terre di Canossa Campegine o proseguire sulla A1 verso Milano per uscire a Fidenza.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.