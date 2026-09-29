A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PARMA
Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di posa cavi, dalle 21:00 di venerdì 2 alle 5:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, oppure proseguire in A1, verso Milano e uscire a Fidenza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.