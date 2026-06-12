A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ORTE
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, sarà chiusa la stazione di Orte, in uscita, per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia:
i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate: Attigliano;
i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, dovranno uscire a Orvieto, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.