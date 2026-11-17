A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arezzo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.