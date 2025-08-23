A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD
Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 agosto, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, al km 184+700 o di Modena nord, al km 157+600.