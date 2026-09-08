A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, per chi proviene da Bologna e da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Valsamoggia;
per chi proviene da Milano: Modena nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.