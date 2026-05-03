A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 3 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna: Modena sud, sulla stessa A1;
per chi proviene da Milano: Reggio Emilia, sulla stessa A1.
Si potrà utilizzare anche la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.