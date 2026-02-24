A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.