A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI LODI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI LODI
Roma, 26 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 maggio, sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Melegnano.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Agrate e uscire a Vizzolo Predabissi.