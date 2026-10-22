A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22.00 di domenica 25 alle 6:00 di lunedì 26 ottobre, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A24 Roma-Teramo e uscire alla stazione di Tivoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.