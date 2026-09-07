A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6.00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.