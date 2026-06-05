A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in uscita per chi proviene da Bologna e da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna: Firenze nord;

per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta.