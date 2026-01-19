A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE NORD E L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD
Roma, 19 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Scandicci, al km 286+900;
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, al km 278+100 della A1, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 a Prato est.