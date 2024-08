A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA

Roma, 25 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 28 agosto, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud, al km 300+900.