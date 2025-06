A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA

Roma, 17 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud.