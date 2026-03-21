A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Fidenza o a Piacenza sud.
Contestualmente sarà chiusa la Diramazione di Fiorenzuola, per chi da Brescia è diretto verso Bologna.
Di conseguenza, chi proviene da Brescia, dovrà proseguire obbligatoriamente verso Torino e potrà poi immettersi in A1 dalla Complanare di Piacenza.