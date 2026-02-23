A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FIDENZA
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+000.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire a Parma, al km 110+400, oppure immettersi sulla A15 Parma-La Spezia e uscire a Parma ovest.