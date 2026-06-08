A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERENTINO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERENTINO
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Roma: Anagni;
per chi proviene da Napoli: Frosinone.