A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di stasera, venerdì 29, alle 6:00 di sabato 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro Ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

In alternativa si consiglia la stazione di Chiusi Chianciano Terme.