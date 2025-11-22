A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli e da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti uscite:
per chi proviene da Napoli: Caserta sud;
per chi proviene da Salerno: Caserta Centro;
per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere.