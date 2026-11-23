A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 24, alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli/Salerno.
In alternativa, chi proviene da Napoli potrà uscire a Caserta sud, mentre chi proviene da Salerno potrà uscire a Caserta Centro e percorrere viale Carlo III di Borbone in direzione Caserta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.