A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli/Salerno.
In alternativa, chi proviene da Napoli potrà uscire a Caserta sud, mentre chi proviene da Salerno potrà uscire a Caserta Centro, per poi percorrere viale Carlo III di Borbone, verso Caserta.