A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, chi proviene da Napoli potrà uscire a Caserta sud mentre chi proviene da Salerno potrà uscire a Caserta Centro.