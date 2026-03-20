A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti uscite:
per chi proviene da Roma: Santa Maria Capua Vetere;
per chi proviene da Napoli: Caserta sud.