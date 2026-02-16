A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 16 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli e da Salerno.
In alternativa, chi proviene da Napoli potrà uscire a Caserta sud, sulla stessa A1, mentre chi proviene da Salerno potrà uscire a Caserta Centro, sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8).