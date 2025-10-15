A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700, o di Lodi, al km 22+300.