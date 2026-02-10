A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lodi, al km 22+300, o di Basso Lodigiano, al km 49+700.