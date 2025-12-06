A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CALENZANO SESTO FIORENTINO
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in uscita per chi proviene da Firenze e da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Firenze: Firenze nord;
-per chi proviene da Bologna: Barberino di Mugello.