A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 novembre, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
-per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo;
-per chi proviene da Bologna: Piacenza sud.