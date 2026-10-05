A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo, oppure proseguire in A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sull’R49 Complanare di Piacenza.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita a Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, per la quale non è possibile uscire a Piacenza sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.