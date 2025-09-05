A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenzuola, sulla A1 Direttissima.