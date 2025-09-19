A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAIZONE DI MODENA NORD
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.