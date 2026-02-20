A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA BARRIERA DI NAPOLI NORD
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiusa la barriera di Napoli nord, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Caserta Centro, sul ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8) e seguire le indicazioni per Napoli.